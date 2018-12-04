На Сицилии задержали предполагаемого главу мафии "Коза ностра"

При этом предполагается, что реальным руководителем группы является другой человек.

На итальянском острове Сицилия задержаны 46 членов местной мафии "Коза ностра", в числе которых предполагаемый главарь мафии 80-летний Сеттимино Минео. Об этом сообщает агентство ANSA.

Минео считается "хранителем сокровищ". По версии следователей, контроль над мафией он взял после ареста "крёстного отца" Тото Риина. При этом Минео неоднократно отбывал тюремные сроки.

Однако предполагается, что "купол" (генеральный совет мафии) возглавляет не он, так как давно не проходили его собрания. Настоящим "крёстным отцом" многие считают Маттео Мессина Денаро — самого разыскиваемого преступника Италии. Уже десять лет он находится в розыске и никто точно не знает, как он выглядит. При этом некоторые мафиози отрицают его принадлежность к "Коза ностра", поскольку он является представителем другого клана.