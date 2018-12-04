Москвич чуть не остался без руки из-за укуса паука, сидевшего в пакете с инжиром

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Москвич чуть не остался без руки из-за укуса паука, сидевшего в пакете с инжиром

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Фото: © Pixabay

Мужчина обратился в частную клинику, чтобы обработать рану, но его состояние продолжало ухудшаться.

Хирурги из городской клинической больницы № 4 в Москве спасли мужчину, которого укусил паук, сидевший в пакете с инжиром, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Мужчина обнаружил на руке небольшое покраснение через некоторое время после того, как открыл пачку с инжиром. Через несколько дней рука сильно опухла, выросла температура и началось загноение. Пострадавший обратился в частную клинику, где ему обработали рану и отпустили домой. Но состояние конечности продолжало ухудшаться.

— Мужчина вызвал скорую. Сразу после поступления в больницу пациента направили на экстренную операцию, — сказали в пресс-службе больницы № 4.

Сейчас у него наблюдается положительная динамика, отёк начал спадать.

По словам врачей, их пациенту повезло, потому что яд пауков может быть смертельно опасен для человека.

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