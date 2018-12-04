Полиция Краснодара решила не возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски

Адвокат музыканта сообщил о том, что кубанские правоохранители не нашли признаков преступления в действиях артиста.

Полиция Краснодара не стала возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски. Об этом сообщил адвокат музыканта Алексей Аванесян в своём "фейсбуке".

— Кубанская полиция не нашла признаков преступления в действиях Хаски (Дмитрия Кузнецова) и вынесла постановление об отказе в его возбуждении. Йо! — написал Аванесян.

Адвокат также опубликовал фото постановления, в котором указано, что в возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества отказано из-за отсутствия состава преступления.

Как ранее писал Лайф, после отмены концерта в Краснодаре Хаски попытался дать выступление перед поклонниками на улице, забравшись на чужую машину, после чего его арестовали на 12 суток за хулиганство. Ещё трое суток ему добавили за отказ пройти медосвидетельствование.