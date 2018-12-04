Парковка в центре Москвы по воскресеньям станет платной

Парковка на Тверской улице, Арбате, в районе Патриарших прудов и других улицах в центре Москвы станет платной по воскресеньям с 15 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным агентства, с 15 декабря поднимется стоимость парковки в центре Москвы. Минимальная цена за час составит 80 рублей, максимальная — 380 рублей. Кроме того, время оплаты парковки сократится с 15 до 5 минут. Нововведения не коснутся владельцев парковочных разрешений и льготников, а также будут точечно введены по конкретным улицам.

Отмечается, что максимальный тариф — 380 рублей — будет установлен только на 1,9 процента улиц города. Сюда входит Тверская, Арбат, Петровка, Неглинная, Романов переулок, а также улицы возле Москва-Сити и Патриарших прудов. Для местных жителей правила не меняются.