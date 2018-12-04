ЦБ может разрешить россиянам приостанавливать выплаты по ипотеке

Такая мера необходима в связи с тем, что участились случаи смены рабочего места гражданами нашей страны в возрасте до 30–35 лет.

Центробанк России предлагает разрешить гражданам страны временно приостанавливать выплаты по ипотеке из-за сложных жизненных ситуаций. Об этом заявил первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, такая мера необходима в связи с тем, что участились случаи смены рабочего места россиянами в возрасте до 30–35 лет.

Швецов отмечает, что человеку приходится менять место работы не из-за своего желания, а, к примеру, из-за того, что предприятие закрывают и его просто увольняют.

Он также добавил, что обстоятельства могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности. Банк при этом не несёт никаких потерь, а Центробанк не считает кредит просроченным.