Арестованные в Тбилиси украинцы объявили голодовку

Граждане Украины, арестованные в грузинском Тбилиси по подозрению в приобретении и хранении оружия, объявили голодовку. Об этом заявил один из адвокатов Георгий Ростомашвили.

— Ранее голодовку объявил один обвиняемый, вчера я просил его прекратить голодать и думал, что он меня послушался. Но оказалось, что сегодня голодовку объявили все из них, — сказал Ростомашвили.

По его словам, таким образом они протестуют из-за того, что с ними происходит.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси были задержаны пять граждан Украины по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. Экс-советник главы МВД Незалежной Илья Кива заявил, что среди задержанных был бывший комбат "Донбасса" и депутат Верховной рады Семён Семенченко, но позднее парламентарий опроверг задержание.