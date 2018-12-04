Ravon отзывает более 5 тысяч машин в России

Узбекский автоконцерн Ravon принял решение отозвать в России 5219 автомобилей Nexia R3 из-за возможного дефекта выпускного шланга. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
— Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута, — указано в сообщении.
Отмечается, что данный дефект может привести к утечке гидравлической жидкости из системы. Компания обязуется провести все ремонтные работы бесплатно для владельцев машин.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени