Ravon отзывает более 5 тысяч машин в России

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Ravon отзывает более 5 тысяч машин в России

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Ravon Nexia. Фото: © Ravon

Обнаруженный дефект может привести к утечке гидравлической жидкости из системы. Все работы компания выполнит за свой счёт.

Узбекский автоконцерн Ravon принял решение отозвать в России 5219 автомобилей Nexia R3 из-за возможного дефекта выпускного шланга. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

— Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута, — указано в сообщении.

Отмечается, что данный дефект может привести к утечке гидравлической жидкости из системы. Компания обязуется провести все ремонтные работы бесплатно для владельцев машин.

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