Средняя военная пенсия с октября 2019 года превысит 26 тысяч рублей

Соответствующие ассигнования предусмотрены в федеральном бюджете на следующий год в объёме 3,7 млрд рублей.

Замглавы Департамента финансовой политики Минфина РФ Андрей Воронцов на заседании Комитета Совфеда по социальной политике заявил, что пенсии военнослужащим должны вырасти с первого октября 2019 года.

По словам чиновника, индексация составит почти 4,5%. Ещё 2% к этой сумме будут добавлены по решению президента России Владимира Путина.

— Совокупный с 1 октября 2019 года размер повышения военных пенсий составит 6,3%. Соответствующие ассигнования предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год в объёме 3,7 млрд рублей. Между тем на трёхлетку этот объём составит дополнительно 35 млрд рублей, — отметил Воронцов.

Таким образом, средний размер пенсии военных составит 26,2 тысячи рублей. Соответствующий закон Комитет Совфеда по соцполитике рекомендовал к одобрению на пленарном заседании в среду, 5 декабря.