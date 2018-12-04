Число погибших при взрыве в квартире в Подмосковье возросло до двух

Число погибших при взрыве в квартире в подмосковном городе Куровском возросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Евгению Кирюшину.

— Пострадавший мужчина умер в больнице, — сказала она.

Ранее сообщалось, что при взрыве в квартире в подмосковном городе Куровском погиб один человек, ещё трое получили ранения. Ранее Лайф публиковал фото с места происшествия, СКР обнародовал видео из квартиры.