Заболеть нельзя. Психиатр объяснил, почему "Битву экстрасенсов" смотреть можно

Эксперт считает, что сильное впечатление подобные программы могут произвести только на людей с нестабильной психикой.

Если человек психически здоров и ориентируется на научные данные, то он безразлично относится к таким шоу, как "Битва экстрасенсов", и они не могут ему навредить. Об этом Лайфу рассказал врач-психиатр Артём Гилёв.

— Люди верят у нас в разные вещи. Если люди у нас доверяют экстрасенсам, то они воспринимают происходящее на экране как правду. У них уже есть это мистическое мышление, то есть люди мыслят, как мыслили люди раньше, — сказал Гилёв.

Эксперт отметил, что есть очень восприимчивые люди с нестабильной психикой, у которых подобные шоу могут обострять болезненные переживания.

Гилёв считает, что, если человек здоров и к этому относится безразлично, его переубедить никогда нельзя, поэтому "Битва экстрасенсов" ему навредить не может.

— Есть люди, которые ориентируются на научные данные, для них такая теологическая идея, подобная философия жизненная, она неприемлема, — сказал психиатр.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал запретить шоу "Битва экстрасенсов" и назвал его зрителей "сумасшедшими на всю голову".