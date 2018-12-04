Порошенко заявил, что Европа неполноценна без Украины

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Порошенко заявил, что Европа неполноценна без Украины

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Киев. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Европа является неполноценной без Украины и именно это поможет его стране получить положительный ответ по вопросу вступления в Европейский союз.

— Мы получим позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины. И Европа в этом так же заинтересована, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС, — написал украинский лидер в "Твиттере".

Ранее Порошенко заявил, что Украина не свернёт с пути в ЕС и НАТО. Для этого Верховная рада 22 ноября внесла изменения в конституцию страны.

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