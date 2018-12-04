УЕФА перенёс матч Лиги чемпионов "Шахтёр" – "Лион" из Харькова в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтёром" и "Лионом" из Харькова в Киев. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Встреча состоится 12 декабря в 23:00 по московскому времени. На данный момент французский клуб идёт на второй строчке в квартете. Подшефные Паулу Фонсеки отстают от него на два очка.

Ранее Лайф сообщал, что УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где было введено военное положение. Под такое решение подпала Украина, где президент страны Пётр Порошенко ввёл военное положение сроком на 30 дней.