Украинский политолог назвал ведущего Афанасием и был изгнан из студии "России 1"

Скандал в эфире программы "60 минут" произошёл во время обсуждения ситуации в Керченском проливе. Один из гостей передачи — украинский эксперт Максим Яли — обратился к ведущему Евгению Попову, назвав его Афанасием.

— Я же специально для вас, Афанасий, повторяю… — начал было украинский эксперт.

Ведущий его фразу прервал и настойчиво попросил покинуть студию, обвинив в дерзости и хамстве.

Позже в "Инстаграме" Попов раскрыл предысторию конфликта, из чего стало ясно: украинский эксперт оговорился неслучайно. Дело в том, что несколькими эфирами ранее Максим Яли сделал ряд спорных утверждений, ссылаясь на "некоторые данные специалистов".

— Я и сказал Максиму: "По некоторым данным, вас зовут Игорь", дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта, — пояснил Попов.

Таким образом, гость программы "60 минут" решил "отомстить" ведущему за прошлые обиды.