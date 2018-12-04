Киев обсудил с НАТО отправку кораблей альянса в Азовское море

Украина обсудила в ходе встречи с главами министерств иностранных дел стран — участниц НАТО возможность отправки кораблей альянса в Азовское море. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге в организации.

— Мы обсуждали возможность отправки кораблей Североатлантического альянса в Азовское море, у нас всё для этого готово, — сказал он. Климкин не стал рассказывать, какой именно ответ он получил от НАТО, но утверждает, что получил "самую широкую поддержку".

Отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам данной встречи ничего не говорил о возможности отправки кораблей в Азовское море.