Рейдеры попытались захватить школу боевых искусств Дмитрия Носова

Злоумышленники вломились в здание рано утром и отключили свет и воду, после чего устроили погром.

Рейдеры сегодня, 4 декабря, попытались захватить спортивную школу боевых искусств дзюдоиста Дмитрия Носова по адресу Новохорошёвский проезд, 24/2. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на директора школы Максима Рудного.

Отмечается, что злоумышленников было около 15 человек. Они вломились в здание рано утром и отключили свет и воду, после чего устроили погром.

Двое сотрудников школы, по словам директора, попытались остановить захват, но их самих взяли в заложники и силой удерживали в здании. Рейдеры показывали учителям некий договор купли-продажи и уверяли, что здание теперь принадлежит им.

Прибывшие полицейские забрали злоумышленников в отделение. Как отмечает телеграм-канал, договор о продаже даже не был подписан.

По словам Рудного, в итоге 150 детям негде будет заниматься в ближайшие недели.