Умер чемпион мира по боксу Маркус Байер

Точная причина смерти спортсмена пока не называется, однако известно, что он был тяжело болен.

В Германии на 48-м году жизни скончался чемпион мира по боксу Маркус Байер. Об этом сообщает Boxing News.

Спортсмен умер 3 декабря в одном из госпиталей Берлина. Причина смерти не называется, однако известно, что ей могло стать тяжёлое непродолжительное заболевание.

В качестве профессионала он выступал на ринге с 1996 по 2008 год. За это время одержал 35 побед при трёх поражениях и одной ничьей. Он трижды становился чемпионом мира в среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).