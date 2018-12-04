По-прежнему верят в чудо. Треть писем Деду Морозу написали взрослые россияне

Волшебнику пишут даже пенсионеры, которое просят материальной помощи и иногда жалуются на чиновников.

Треть писем, которые в этом году получил Дед Мороз, написали взрослые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию хранителя Нового года.

— Примерно одна треть писем приходит от взрослых всех возрастов, ведь в чудеса верят не только дети, — рассказали в канцелярии.

Представители Деда Мороза отметили, что ему приходят письма даже от пенсионеров. Они пишут о материальной помощи и иногда присылают жалобы на чиновников.

Ранее в канцелярии Деда Мороза назвали самые желанные подарки на Новый год.