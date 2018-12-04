Аэропортам Шереметьево и Домодедово дадут имена Пушкина и Ломоносова

За поэта проголосовало 39 процентов участников опроса, а за учёного — 71 процент.

Московским аэропортам Шереметьево и Домодедово присвоят имена поэта Александра Пушкина и учёного Михаила Ломоносова. Об этом свидетельствуют результаты конкурса "Великие имена России".

За Пушкина свои голоса отдали 39 процентов участников опроса. Ещё 26 процентов получил авиаконструктор Андрей Туполев, 18 процентов — учёный Дмитрий Менделеев и 15 процентов — маршал Константин Рокоссовский.

Михаил Ломоносов же оказался впереди с 71 процентом голосов. 13 процентов — у маршала Георгия Жукова, 9 процентов — у полководца Михаила Кутузова, ещё 5 — у политика Евгения Примакова.

Всего в голосовании приняли участие около пяти миллионов россиян, борьба за имена выдающихся отечественных деятелей была серьёзная. Сразу несколько воздушных гаваней претендовали на право называться в честь Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королёва и Фармана Салманова.

Голосование на конкурсе было завершено 1 декабря.