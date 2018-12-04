Красноярский аэропорт назовут в честь Дмитрия Хворостовского

Таковы результаты конкурса "Великие имена России". За своего знаменитого земляка, который ушёл из жизни в прошлом году, отдали голоса более 40% участников.

Международный аэропорт Красноярска получит имя знаменитого оперного баритона Дмитрия Хворостовского. Таковы результаты голосования, которое проводилось в рамках проекта "Великие имена России". За Хворостовского, который являлся почётным гражданином Красноярска, проголосовало более 40% участников опроса. Ещё 19% отдали голоса в пользу писателя Виктора Астафьева, а 39% — за русского живописца Василия Сурикова.

Напомним, что Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске, окончил местное педагогическое училище, а также Красноярский институт искусств. В этом же городе в 1985 году Хворостовский дебютировал, став солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В конце ноября в Красноярске открыли памятную доску на доме, где жил оперный певец.

Как уже сообщал Лайф, идея конкурса "Великие имена России" не оставила россиян равнодушными. Согласно материалам ВЦИОМ, 75% опрошенных известно о прошедшем конкурсе. В голосовании приняли участие почти 5 млн человек. По итогам конкурса ежедневно 47 воздушных гаваней нашей страны будут напоминать путешественникам со всего мира о том, в какой великой стране мы живём.