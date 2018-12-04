Луценко заявил, что Киеву есть на кого обменять задержанных в России моряков

В частности, речь идёт о 300 человеках, осуждённых в Незалежной "за антигосударственную деятельность".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, на кого Киев готов обменять задержанных в Чёрном море украинских моряков. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

— У нас больше трёхсот человек, которые осуждены за антигосударственную деятельность. Менять есть на кого, — сказал он.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили госграницу России. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Судна вместе с 24 моряками были задержаны.