Названы самые популярные у туристов города мира

Не обошлось в рейтинге и без представителей России. Москва попала в топ-50, а вот Северная столица оказалась в конце шестого десятка.

Самым посещаемым туристами городом мира в 2018 году стал Гонконг. За отчётный период его посетили 29,8 миллиона человек. Об этом сообщает аналитическая компания Euromonitor International.

На втором месте расположилась тайская столица — Бангкок. Его с начала года посетили 23,7 млн человек. Замкнул трио лидеров Лондон (20,7 млн человек). В десятке также нашлось место Сингапуру, Макао, Парижу, Дубаю, Нью-Йорку, Куала-Лумпуру и ещё одному китайскому городу — Шеньчжэню.

Не обошлось в списке без представителей России. Так, Москва попала в топ-50, оказавшись на 48-м месте с показателем 5,4 млн туристов. Санкт-Петербург оказался немногим ниже — на 59-й позиции (4 млн гостей).