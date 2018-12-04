Великие имена — аэропортам России. Лайф публикует итоги голосования

Россияне выбрали имена великих соотечественников для 42 аэропортов. В Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге будут организованы вторые туры.

Сегодня в Общественной палате РФ состоялось итоговое заседание Экспертного совета конкурса "Великие имена России", на котором были подведены итоги финального общенационального голосования. Итак, россияне выбрали имена великих соотечественников для 42 аэропортов страны. В Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге будут организованы вторые туры, так как эти города уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные имена. Спорная ситуация сложилась по аэропортам Москвы (Внуково) и Пензы, там решения будут приняты в ближайшие дни.

Аэропорт Нижнего Новгорода по результатам голосования получил имя легендарного советского лётчика-испытателя и Героя Советского Союза Валерия Чкалова. За него проголосовали 52% граждан (у Максима Горького 31% голосов, у Козьмы Минина — 15%).

Международному аэропорту Анадырь Угольный будет присвоено имя знаменитого Чукотского писателя Юрия Рытхэу (37%), а воздушной гавани Южно-Сахалинска — Антона Чехова (40%).

Нешуточная борьба развернулась и в Астрахани. Жители долго выбирали между именами Бориса Кустодиева, Петра Великого, Николая Скоморохова и Велимира Хлебникова. Все кандидатуры достойные, но большинство (36%) –за выдающегося русского художника, автора книжных иллюстраций Кустодиева.

Аэропорт Белгорода получил имя инженера Шухова, в Благовещенске — участника Русско-турецкой войны, дипломата Муравьёва-Амурского. Во Владивостоке большинство проголосовало за путешественника и географа Владимира Арсеньева, а в Волгограде — за "настоящего человека" Алексея Маресьева.

Воронежский аэропорт получил имя Петра Великого, Горно–Алтайска — Николая Рериха. В Екатеринбурге проголосовали за промышленника Акинфия Демидова, в Калининграде — за императрицу Елизавету Петровну, а в Калуге — за Константина Циолковского.

Лидером голосования в Казани стал великий татарский поэт Габдулла Тукай, в Краснодаре — Екатерина II Великая, а в Красноярске — Дмитрий Хворостовский. А вот челябинский аэропорт получит имя Курчатова. В Магадане большинство поддержало Владимира Высоцкого, а в Минводах– Михаила Лермонтова.

Международный аэропорт Мурманска получил имя последнего российского императора Николая II. Аэропорт Бегишево (Набережные Челны) будет назван в честь Николая Лемаева, а Анапы — в честь выдающегося лётчика ХХ века Владимира Коккинаки.

Лидер голосования в Чебоксарах — космонавт Андриян Николаев, в Новом Уренгое — основоположник русской нефтяной геологии Иван Губкин, а международный аэропорт Толмачёво в Новосибирске получит имя лётчика-истребителя Александра Покрышкина.

В Норильске победил Николай Урванцев, в Омске — Дмитрий Карбышев, в Хабаровске — Геннадий Невельской. А международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) по итогам голосования получил имя Витуса Беринга.

Лидером во Пскове стала Княгиня Ольга, в Самаре — Сергей Королёв, в Уфе — Мустай Карим, а в Симферополе — Иван Айвазовский. В Сочи отдали голоса за Виталия Севастьянова, в Ставрополе — за Александра Суворова, в Сургуте — за Фармана Салманова, а воздушная гавань Сыктывкара получила имя Петра Истомина.

В Томске большинство поддержало Николая Камова, в Тюмени — Дмитрия Менделеева, а в Якутске — Платона Ойунского.

Московским аэропортам Шереметьево и Домодедово присвоят имена поэта Александра Пушкина и учёного Михаила Ломоносова. За поэта проголосовало 39 процентов участников опроса, а за учёного — 71 процент.

Экспертный совет отложил принятие окончательного решения по утверждению имён победителей в Пензе и Москве (аэропорт Внуково). Пенза претендовала на имя Михаила Лермонтова, Москва (Внуково) претендовала на имя Сергея Королёва. Экспертные консультации пройдут в ближайшее время.

Как уже сообщал Лайф, идея конкурса "Великие имена России" не оставила россиян равнодушными. Согласно материалам ВЦИОМ, 75% опрошенных известно о прошедшем конкурсе. В голосовании приняло участие почти 5 млн человек. По итогам конкурса ежедневно 47 воздушных гаваней нашей страны будут напоминать путешественникам со всего мира о том, в какой великой стране мы живём.