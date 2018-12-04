Путин о Национальной спортивной премии: Целое созвездие талантливых атлетов

Глава государства выразил уверенность, что достижения нынешних её лауреатов послужат примером для подрастающего поколения.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии Министерства спорта за 2018 год. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что столь престижной награды, которая была учреждена в 2010 году, удостаиваются известные во всём мире люди, посвятившие всю жизнь спорту.

— С удовлетворением отмечу, что среди нынешних лауреатов — целое созвездие талантливых атлетов, тренеров, наставников, специалистов. И, конечно, важно, что в их числе прославленные ветераны, которые бережно хранят победные традиции отечественного спорта, уделяют огромное внимание продвижению его идеалов и ценностей, — указано в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что церемония вызовет широкий общественный резонанс, а достижения её лауреатов послужат примером для начинающих спортсменов.