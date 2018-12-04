Мединский о переименовании аэропортов: Ни о каком расколе общества речи не идёт

По мнению главы Минкультуры, конкурс "Великие имена России" предложил людям позитивную повестку и мотивировал на изучение истории государства.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о том, что ни о каком расколе общества в связи с переименованием аэропортов в стране речи не идёт.

— Ни о каком расколе общества речи не идёт вообще, поскольку мы предлагаем максимально позитивную повестку, идею, которая, напротив, объединяет людей, — сказал он.

По словам министра, изучение исторического прошлого, истории регионов и топонимики, "сама идея прославлять соотечественников" — будь то названия областей, городов, улиц, вокзалов или аэропортов — "прекрасная идея и абсолютно позитивная".

Мединский также прокомментировал споры, возникавшие в ходе голосования в ряде регионов России вокруг имён некоторых исторических личностей.

— Я совершенно точно не оцениваю это как битву и даже как спор. Это называется голосование в демократической стране. Кто-то высказывается за одно название, кто-то — за другое, люди обсуждают и голосуют, — резюмировал глава ведомства.

Всероссийский проект "Великие имена России", стартовавший 11 октября, призван выбрать имена, которые дополнят официальные именования более 40 аэропортов.

В голосовании поучаствовало порядка пяти миллионов россиян. Сегодня в Общественной палате РФ состоялось итоговое заседание Экспертного совета конкурса, на котором были подведены итоги финала.