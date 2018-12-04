НАТО возложило на Россию ответственность за сохранение Договора о РСМД

Главы МИД альянса также призвали Россию "срочно и в полном объёме вернуться к соблюдению договора".

НАТО возложило на Россию ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета на уровне глав внешнеполитических ведомств.

— Мы призываем Россию срочно и в полном объёме вернуться к соблюдению ДРСМД. Теперь сохранение этого договора зависит только от России, — говорится в документе.

Главы МИД НАТО также заявили, что полностью согласны с доводами Соединённых Штатов о том, что Россия якобы нарушает положение о ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о РСМД, поскольку Москва якобы нарушает его. Ранее в Госдуме заявили, что США похоронили Договор о РСМД.