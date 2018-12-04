Песков заявил, что Путин 11 декабря встретится с новым составом СПЧ

Российский лидер Владимир Путин 11 декабря встретится с новым составом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Да [встреча планируется], — сказал Песков РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Путин утвердил состав Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В состав вошли 51 человек. Среди них — известные адвокаты, правозащитники и журналисты. Пост председателя сохранил Михаил Федотов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени