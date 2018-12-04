Страсбургский суд отказался пересматривать дело Pussy Riot

Решение взыскать с России 37 тысяч евро в пользу участниц панк-группы оставили в силе.

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Министерства юстиции России на взыскание в пользу Pussy Riot. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Таким образом, принятое в июле 2018 года решение объявлено окончательным. То есть Россия обязана выплатить панк-группе 37 тысяч евро и ещё 11 тысяч заплатить в качестве компенсации судебных расходов.

Как ранее писал Лайф, российский Минюст направил в Страсбургский суд апелляцию в октябре.

Напомним, в феврале 2012 года пять активисток явились в храм Христа Спасителя и устроили там "панк-молебен". В августе трёх задержанных девушек приговорили к двум годам колонии. Вскоре одной из них наказание сменили на условное. Остальных освободили в декабре 2013 года по амнистии.

После этого участники Pussy Riot обратились в Страсбургский суд с требованием возместить им "моральный ущерб и судебные расходы". Стоит отметить, что изначально они рассчитывали получить с России 250 тысяч евро.