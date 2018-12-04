Кириенко: Гранты конкурса "Доброволец России" вырастут в 2019 году втрое

В этом году сумма грантового фонда составила 15 миллионов рублей, а в следующем может превысить 45 млн рублей.

Гранты конкурса "Доброволец России" в следующем году вырастут более чем втрое и могут превысить 45 миллионов рублей. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В этом году сумма грантового фонда составила 15 миллионов рублей.

— Год добровольца, к сожалению, заканчивается — это очень жалко, с ним жалко расставаться, — сказал Кириенко, выступая на церемонии награждения победителей конкурса "Доброволец-2018" на Международном форуме добровольцев в Москве.

Он также отметил важность того, что работа по развитию добровольчества и волонтёрства в России не заканчивается, а только начинается.

Напомним, что сейчас в Москве проходит Международный форум добровольцев. Он приурочен ко Дню волонтёрства, который отмечается ежегодно 5 декабря.