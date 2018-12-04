Подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ, признали невменяемым

После того как двое его соучастников и их законные представители ознакомятся с делом, оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения.

В Улан-Удэ направили в суд уголовное дело в отношении подростка, который в январе текущего года напал на школу. Как говорится в сообщении СК РФ, он был признан невменяемым.

— Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении одного из учеников среднеобразовательной школы № 5 города Улан-Удэ, — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, ученик девятого класса этой же школы вместе со своими одноклассниками напал на учащихся и учителя, после чего устроил в учреждении пожар при помощи бутылок с зажигательной смесью.

Действия преступника квалифицированы по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц", "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества", "Угроза убийством".

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего нападавшего ученика, признанного невменяемым, направлено в суд, — говорится в сообщении.

После того как двое его соучастников и их законные представители ознакомятся с делом, оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, 19 января в Улан-Удэ ученик девятого класса с топором и коктейлем Молотова ворвался в кабинет, где проходили занятия у седьмого класса, и совершил нападение на учеников. В результате его преступных действий пострадало семь человек, в том числе шесть школьников.