Названы первые победители конкурса "Доброволец России — 2018"

Сегодня были награждены лауреаты в направлениях экологического, "серебряного", медицинского, корпоративного и медиадобровольчества, волонтёрства в ЧС, а также лучший организатор добровольческой деятельности и лучший волонтёрский центр.

Сегодня, 4 декабря, состоялось торжественное награждение лауреатов конкурса "Доброволец России — 2018".

— Сегодня почти не осталось сфер, где бы не помогали добровольцы. И главное, что всё это вы делаете не за награду, а по зову сердца. Спасибо каждому из вас — вы превращаете добро в конкретные дела, — сказал председатель организационного комитета по проведению Года добровольца, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Церемония началась с объявления победителей конкурса "Регион добрых дел". Напомним, что 26 субъектов РФ получили субсидии в размере от 1,7 до 11,9 миллиона рублей на развитие инфраструктуры поддержки добровольчества на местном уровне.

Сегодня были награждены лауреаты в направлениях экологического, "серебряного", медицинского, корпоративного и медиадобровольчества, волонтёрства в чрезвычайных ситуациях, а также лучший организатор добровольческой деятельности и волонтёрский центр.

Премии получили Сергей Шершень из Москвы (номинация "Работая — помогаю"), Дарья Халдеева (номинация "Центр притяжения"), Леонид Шарифов (номинация "Говорит волонтёр"), Дмитрий Иоффе (номинация "Вокруг меня"), Антон Коротченко (номинация "Оберегая сердцем"), Диана Султанова (номинация "Смелые сердцем").

Лучшим организатором добровольческой деятельности стала глава проекта "Подарок судьбы" Ольга Скотникова.

Победа в номинации "Серебряное" волонтёрство" досталась Галине Васильевой из Амурской области, проводящей региональный фестиваль "Варежка добра" для активных людей в возрасте от 40 лет.

Лучших в номинациях "Помощь детям", "Общее дело", "Уверенные в будущем", "Рождённые помогать" и "Вдохновлённые искусством", а также "Волонтёра года" объявят завтра на торжественном концерте, посвящённом Национальному дню добровольца.

Победители конкурса "Доброволец России" получили гранты в размере до миллиона рублей на развитие своих инициатив. Отметим, что Лайф транслировал торжественную церемонию.