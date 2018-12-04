Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболиста "Локомотива"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего футболиста московского "Локомотива" Алексея Ломакина. Текст соответствующего письма приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
— Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с трагической смертью молодого игрока Алексея Ломакина, — говорится в письме.
Глава ФИФА также выразил соболезнования родственникам и друзьям скончавшегося футболиста от лица мирового футбольного сообщества.
Напомним, 3 декабря игрока молодёжной команды "Локомотива" нашли мёртвым в Москве. В Сети было опубликовано видео последних минут жизни Ломакина. По данным СМИ, причиной смерти могли стать инсульт и переохлаждение игрока.
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