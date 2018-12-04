Угрозы взрывов на московских вокзалах оказались ложными

Сообщения о "минировании" девяти вокзалов Москвы оказались ложными. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

— Взрывных устройств и подозрительных предметов в зданиях и на территориях вокзалов не обнаружено. Угрозы не подтвердились, — заявил собеседник агентства.

Ранее Лайф сообщал, что кинологи проверяют девять московских вокзалов из-за угроз взрывов. 28 ноября стали поступать звонки об угрозах взрывов в 15 столичных торговых центрах. При этом правоохранители органов, прибыв на место, не обнаружили следов взрывчатки. Звонки с угрозами взрывов в московских ТЦ были сделаны с Украины.