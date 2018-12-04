Крушельницкий подаст апелляцию на решение CAS о дисквалификации

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий подаст апелляцию на решение CAS о четырёхлетней дисквалификации из-за допинга. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

— Конечно, будем подавать апелляцию. Будем использовать все шансы, любую возможность оспорить решение, — заявил Свищев.

Он также добавил, что спортсмен и его представители опять поедут на заседание и будут аргументировать свою позицию. В данный момент юристы изучают решение, которое стало худшим из всех возможных.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал российского кёрлингиста Александра Крушельницкого на четыре года из-за употребления допинга.