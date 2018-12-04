Порошенко решил обратиться в Красный Крест, чтобы узнать о состоянии моряков

Президент Украины так беспокоится о здоровье арестованных за провокацию, что доверил столь важное дело своему министру иностранных дел.

Президент Украины Пётр Порошенко дал поручение главе МИД Украины Павлу Климкину связаться с Международным комитетом Красного Креста. Об этом он сообщил в "Твиттере".

— Поручил министру иностранных дел Павлу Климкину срочно связаться с Международным комитетом Красного Креста в Женеве, чтобы Красный Крест отправил специальную миссию для проверки состояния заключённых украинских моряков, — написал Порошенко.

Дав доручення Міністру закордонних справ @PavloKlimkin терміново зв'язатися з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві, щоб Червоний Хрест відправив спеціальну місію для перевірки стану полонених українських моряків. pic.twitter.com/soB4poYsrW — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 декабря 2018 г.

Как ранее сообщал Лайф, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила 26 ноября, что моряки в больнице и им ничто не угрожает. На следующий день омбудсмен в Крыму Людмила Лубина рассказала, что они в стабильном состоянии.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна пересекли российскую границу и направились к Керченскому проливу. Вскоре корабли и их экипажи задержали. Моряки на допросе признались в совершении провокации. Им предъявили обвинения в нарушении границы.