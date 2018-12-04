Проект закона о профилактике домашнего насилия подготовят к концу года

Одно из важнейших нововведений в рамках документа — так называемый охранный ордер.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия подготовят до Нового года. Об этом заявила ТАСС заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

— В конце декабря окончательный текст законопроекта будет точно, — сказала она.

Согласно документу, в стране планируют ввести охранный ордер — это запрет виновным в домашнем насилии прикасаться и даже приближаться к своим жертвам до суда.

По мнению авторов инициативы, это поможет защитить многих пострадавших, которым сейчас приходится на время разбирательств уходить из дома и жить в кризисных центрах.

— Эта новелла крайне необходима, так как позволит избежать тяжких последствий для жертвы, — считает Пушкина.

Как ранее писал Лайф, в феврале 2017 года президент подписал закон о декриминализации домашнего насилия. Согласно документу, побои в отношении близких родственников больше не являются уголовным преступлением, если совершены впервые.