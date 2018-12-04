Наставника ЦСКА Гончаренко признали лучшим тренером 2018 года в Белоруссии

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Наставника ЦСКА Гончаренко признали лучшим тренером 2018 года в Белоруссии

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Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко был признан лучшим футбольным тренером Белоруссии 2018 года, сообщает издание "Прессбол".

На торжественной церемонии "Звёздный мяч — 2018" в Минске объявили, что 41-летний специалист получил 261 голос из 441.

Стоит отметить, что Гончаренко досталась эта награда третий год подряд и в восьмой раз в карьере.

Белорусский наставник возглавил ЦСКА в 2016 году. За это время под руководством Гончаренко армейцы дважды становились серебряными призёрами чемпионата России, а также выиграли Суперкубок страны.

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