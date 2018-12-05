Черчесов, Дацюк и Загитова. В Минспорта назвали "Гордость России" 2018 года

Министерство спорта России наградило лауреатов номинации "Гордость России". Торжественная церемония прошла в Москве, сообщает ТАСС.

В категории "Лучший спортсмен" награда досталась хоккеисту санкт-петербургского СКА Павлу Дацюку, который в составе сборной России завоевал золото на Олимпиаде в Пхёнчхане. На звание лучшего спортсмена также претендовали легкоатлет Сергей Шубенков и лыжник Александр Большунов.

"Лучшей спортсменкой" была признана фигуристка Алина Загитова, завоевавшая на Играх в Пхёнчхане золото в сольном выступлении и командное серебро. Также спортсменка стала чемпионкой Европы, поставив одиночные мировые рекорды в короткой и произвольной программах.

В категории "Тренер года" победил наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов, под началом которого национальная команда стала четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира.