ООН планирует доставить гуманитарную помощь 94 млн человек по всему миру

Каждому 70-му жителю планеты нужна гуманитарная помощь, заявил координатор Организации Объединённых Наций по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Его слова приводятся на официальном сайте пресс-службы ООН.
— Гуманитарные нужды будут оставаться на чрезвычайно высоком уровне. Около 132 миллионов человек в 42 странах по всему миру будут нуждаться в гуманитарной помощи и защите, — сказал Лоукок.
По его словам, ООН планирует в 2019 году предоставить помощь почти 94 млн человек. Для этого понадобится 25 млрд долларов. Как сообщает Deutsche Welle, к середине ноября 2018 года удалось собрать лишь 13,6 млрд.
— Страной, в которой будут самые серьёзные проблемы в 2019 году, станет Йемен. Мы считаем, что 24 миллионам людей в Йемене, а это 75% населения, понадобится гуманитарная помощь. ООН планирует помочь 15 миллионам. Мы рассчитываем собрать на это четыре миллиарда долларов, — отметил координатор ООН.
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