В Петербурге горит склад с бумажной продукцией — видео

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В Петербурге горит склад с бумажной продукцией — видео

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Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

В Санкт-Петербурге загорелся склад с бумажной продукцией. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Отмечается, что вначале площадь возгорания составила 350 квадратных метров, но впоследствии она увеличилась до 2000.

Как стало известно РИА "Новости", для ликвидации пожара были привлечены 40 единиц техники и 162 спасателя. При этом угрозы распространения огня на другие здания нет.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

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