В Петербурге горит склад с бумажной продукцией — видео

В Санкт-Петербурге загорелся склад с бумажной продукцией. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Отмечается, что вначале площадь возгорания составила 350 квадратных метров, но впоследствии она увеличилась до 2000.

Как стало известно РИА "Новости", для ликвидации пожара были привлечены 40 единиц техники и 162 спасателя. При этом угрозы распространения огня на другие здания нет.

Сведения о пострадавших пока не поступали.