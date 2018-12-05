Янукович может уехать в Израиль на лечение

Накануне выступления экс-президента Украины с последним словом в суде врачи заявили, что ему нужна операция.

Бывший президент Украины Виктор Янукович может отправиться на лечение в Израиль. Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский в "Фейсбуке".

По словам защитника, 4 декабря он приехал в Москву, где сейчас лечится Янукович, и встретился с известным хирургом Эялем Аттиасом. Врач заявил, что у политика очень серьёзная травма и может потребоваться оперативное вмешательство, а "возможно, и не одно".

— Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд, — сказал Аттиас адвокату.

Как ранее сообщал Лайф, экс-президенту разрешили в связи с травмой выступить в суде сидя или лёжа на больничной койке.

На 5 декабря запланировано заседание Оболонского районного суда Киева, в ходе которого ожидается обращение Януковича с последним словом по делу о госизмене.

Напомним, Януковича отстранили от должности президента в результате госпереворота в феврале 2014 года. Позже ему предъявили обвинения по трём статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе "Государственная измена".

С последним словом экс-президент Украины изначально должен был выступить 19 ноября 2018 года, однако 18 ноября его экстренно госпитализировали с подозрением на серьёзные травмы позвоночника и колена.