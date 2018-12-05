Не террористы. Глава разведки Канады рассказал о самой большой угрозе для страны

Руководитель спецслужб Канады Дэвид Вигнолт заявил, что иностранное вмешательство в лице хакеров и шпионов представляет для страны большую угрозу, чем терроризм, сообщает агентство Reuters.

По словам Вигнолта, масштаб, скорость и диапазон воздействия иностранного вмешательства увеличились за счёт Интернета, социальных сетей, а также доступности различных технических инструментов. По его словам, терроризм уходит на второй план, поскольку с этой угрозой борются уже давно.

— И всё же другие угрозы национальной безопасности, такие как иностранное вмешательство, киберугрозы и шпионаж, представляют большую опасность и требуют внимания, — отметил он.

Вигнолт также заявил, что иностранные разведслужбы работают над сбором секретных политических, коммерческих, экономических и военных данных. Несмотря на громкие высказывания, глава разведки не уточнил, какие именно страны он подразумевает под "вражескими".