В Госдепе обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы на Украине

В Госдепартаменте США заявили, что Россия "на высоком уровне" вмешивается в президентские выборы на Украине.

— Мы видим значительный рост уже на очень высоком уровне российского вмешательства на Украине. Наше представительство там очень активно, мы также нацелены на большую помощь по повышению кибербезопасности Украины, — приводит РИА "Новости" слова одного из чиновников.

Отмечается, что имя выступавшего сотрудника Госдепа не указано. В то же время чиновник сообщил, что является сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнёрству. Её возглавляют госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.