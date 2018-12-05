В Госдепе обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы на Украине

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В Госдепе обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы на Украине

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В Госдепартаменте США заявили, что Россия "на высоком уровне" вмешивается в президентские выборы на Украине.

— Мы видим значительный рост уже на очень высоком уровне российского вмешательства на Украине. Наше представительство там очень активно, мы также нацелены на большую помощь по повышению кибербезопасности Украины, — приводит РИА "Новости" слова одного из чиновников.

Отмечается, что имя выступавшего сотрудника Госдепа не указано. В то же время чиновник сообщил, что является сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнёрству. Её возглавляют госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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