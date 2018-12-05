"Мне ходить с топором за любовницами?" Жена Мамаева рассказала о его изменах

По словам девушки, она хочет сохранить семью, однако не может смириться с поведением мужа и находится в растерянности.

Жена арестованного футболиста Павла Мамаева Алана призналась, что ей очень сложно смириться с изменами супруга.

По словам девушки, она всегда считала Павла примерным семьянином, но, узнав о любовных похождениях спортсмена на стороне, пребывает в растерянности.

— Что мне делать — ходить с топором за этими любовницами или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья?! — цитирует девушку телеканал "Москва 24".

Как призналась Алана, после общения с любовницей Мамаев "хочет уйти из семьи". При этом девушка добавила, что в истории с изменами "Паша в этом признался".

Впрочем, несмотря на обвинения в изменах, Алана продолжает поддерживать находящегося в СИЗО мужа. В общении с журналистами она вспомнила про "кучу всякого негатива" и подчеркнула, что Мамаев и его товарищ Кокорин "не должны сидеть за то, что они сделали".

Ранее было опубликовано удалённое видео с истерикой Аланы Мамаевой, которая в слезах рассказывала, как за её спиной футболист переписывается с любовницей из Вильнюса. Также Алана выложила в соцсети фото новой пассии супруга и номер её телефона, однако через пару часов эта запись в "Инстаграме" исчезла.

Напомним, форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев после участия в двух драках в Москве находятся в СИЗО до 8 декабря.