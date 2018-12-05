Грызлов покинул заседание ОБСЕ во время выступления представителя Украины

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Грызлов покинул заседание ОБСЕ во время выступления представителя Украины

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Борис Грызлов. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Представитель России на переговорах по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание контактной группы ОБСЕ в Минске во время выступления украинского представителя Евгения Марчука.

Инцидент произошёл из-за того, что Марчук начал обсуждать вопросы, не связанные с ситуацией на юго-востоке Украины.

— Представители Киева стремились навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе, что никак не относится к кругу вопросов, обсуждаемых в минском формате, — приводит РИА "Новости" слова представителя Луганской народной республики Родиона Мирошника.

Отмечается, что контактная группа занимается урегулированием конфликта в Донбассе, а не российско-украинскими отношениями. Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не распространяется на Азовское море.

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