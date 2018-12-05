"Почти не виден на снегу". Фотограф случайно запечатлел оленёнка редчайшего вида

Учёные утверждают, что окрас необычного животного объясняется генетической мутацией.

Норвежский фотограф Мадс Нордсвин неожиданно встретился с редким оленёнком во время прогулки на севере страны.

— Он подошёл ко мне очень близко, и мы посмотрели друг другу прямо в глаза. Это было сказочно и незабываемо, — написал Нордсвин в "Инстаграме".

Фотограф добавил, что детёныш вёл себя абсолютно спокойно и с любопытством рассматривал человека. А через несколько минут вернулся к матери, которая ждала его неподалёку.

Отсутствие пигмента в шерсти оленей этого вида вызвано генетической мутацией, однако альбиносами они не являются, пишет Би-би-си.

О белоснежных оленях известно с древних времён. Согласно скандинавским легендам, встреча с ними приносит удачу.