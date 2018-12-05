"Проще заменить". Собянин рассказал о реконструкции московских дворов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице ежегодно реставрируют 3,5 тысячи дворов.

По его словам, столичный двор подвергается реконструкции или ремонту через каждые несколько лет.

— Мы приняли для себя программу, по которой раз в семь-восемь лет мы должны заходить в каждый двор и комплексно его переустраивать с учётом новых требований, новых технологий, нового опыта, — отметил мэр, отвечая на вопросы москвичей в эфире канала "ТВ Центр".

В то же время Собянин подчеркнул, что многие устаревшие объекты меняют на современные, а не ремонтируют. Это упрощает работу коммунальщикам и жизнь обитателям двора.