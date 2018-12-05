Минобороны РФ: Лазеры "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство

Российские лазерные комплексы "Пересвет" уже заступили на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны газете "Красная звезда".

При этом где именно размещены комплексы — не уточняется.

Отмечается, что лазерные комплексы "Пересвет" появились в Вооружённых силах РФ ещё в 2017 году. Для освоения нового вооружения личный состав прошёл переподготовку в Академии им. А.Ф. Можайского.

Как рассказал РИА "Новости" директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, "Пересвет" может эффективно бороться с беспилотниками промышленного и кустарного производства.