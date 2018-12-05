Конец эпохи. Последняя компания по производству пейджеров закроется в Японии

Руководители крупнейшей японской компании Tokyo Telemessage, производящей пейджеры, объявили о её закрытии в сентябре 2019 года.
Причиной этому стало отсутствие спроса на товар, сообщает Би-би-си.
Сейчас в абонентской базе компании числится менее 1500 абонентов, в то время как в лучшие годы число пользователей составляло около 1,2 миллиона человек.
Отмечается, что с появлением мобильных телефонов популярность девайсов резко упала.
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