Собянин рассказал о ликвидации нехватки учителей в школах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах ликвидирован дефицит преподавателей.

Градоначальник отметил, что несколько лет назад учебные заведения страдали от нехватки учителей, но сейчас ситуация в корне изменилась.

— Сегодня, чтобы устроиться учителем, нужно ещё пройти во многих случаях и серьёзный конкурс. Проблем с этим не существует, вакансий в школах практически нет, — отметил Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Мэр также добавил, что в последнее время в Москве количество школьников стало увеличиваться. Для того чтобы вместить всех, в столице ежегодно строятся новые учебные заведения.