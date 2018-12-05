Собянин рассказал о ликвидации нехватки учителей в школах Москвы

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Собянин рассказал о ликвидации нехватки учителей в школах Москвы

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах ликвидирован дефицит преподавателей.

Градоначальник отметил, что несколько лет назад учебные заведения страдали от нехватки учителей, но сейчас ситуация в корне изменилась.

— Сегодня, чтобы устроиться учителем, нужно ещё пройти во многих случаях и серьёзный конкурс. Проблем с этим не существует, вакансий в школах практически нет, — отметил Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Мэр также добавил, что в последнее время в Москве количество школьников стало увеличиваться. Для того чтобы вместить всех, в столице ежегодно строятся новые учебные заведения.

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