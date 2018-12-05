В США умер актёр Филип Боско

На 89-м году жизни скончался американский актёр Филип Боско.

О смерти актёра в "Фейсбуке" сообщил его внук Люк Боско.

— Мой любимый дед, неукротимая сила в театре и человек большого великодушия, скончался. Ты мой герой и герой ещё для многих молодых актёров, — написал Люк.

Боско снимался в таких фильмах, как "Дикари", "Клуб первых жён", "Трое мужчин и младенец", "Кейт и Лео". В 1989 году актёр стал лауреатом премии "Тони" за роль в спектакле "Одолжите тенора!".